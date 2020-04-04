يونامي: الحكومة العراقية نفذت تدابير صارمة لاحتواء فيروس كورونا

2020/04/04 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت بعثة الامم المتحدة في العراق، يونامي، بيانا بشأن ارقام الاصابات بفيروس كورونا، أشارت فيه الى ان الفيروس يمثل تهديدا عالميا يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد.وذكرت يونامي في بيان أن حكومة العراق حشدت في وقتٍ مبكرٍ، وبدعمٍ … Readmore

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