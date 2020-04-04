الصين: شفاء 94 % من إصابات فيروس كورونا

2020/04/04 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية في الصين، عن استمرار انخفاض وتيرة الإصابة فيروس كورونا بين مواطنيها.

وأشارت أحدث إحصائية نشرتها الجهات الصحية، إلى شفاء أربعة وتسعين بالمئة من مجمل المصابين بالفيروس ومغادرتهم المشافي، مع بقاء الف وخمسمائة واثنين وستين شخصا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج، مبينة ان ثمانية عشر مصابا من بين الحالات التسع عشرة المسجلة في الساعات الأربع والعشرون الماضية، هم من القادمين من خارج البلاد، وهو ما يؤكد انتهاء موجة تفشي الوباء حسب تقديرات المتخصصين.

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