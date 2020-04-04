قيادة شرطة ديالى تكشف عن تفاصيل عملية “السور الامن”

2020/04/04 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى كشفت قيادة شرطة ديالى ، اليوم السبت، عن تفاصيل مهمة في اوسع عملية عسكرية خلال العام الجاري شملت 5 قواطع في ان واحد، مؤكدة أنها ستؤمن حياة 100 الف نسمة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي ،ان” قوات امنية مشتركة من الشرطة والحشد العشائري والجيش بدات عملية واسعة النطاق ضمن […]

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