مسؤول في ليفربول: مباراتنا مع أتلتيكو تسببت في انتشار كورونا

2020/04/04 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال مدير الصحة العامة في نادي ليفربول ماثيو أشتون، إن إقامة مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بحضور جماهيري كامل، ربما يكون السبب الرئيسي وراء تفشي عدوى فيروس كورونا في المدينة.

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