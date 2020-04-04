2020/04/04 | 13:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت، ان البرنامج الحكومي يتكون من ٣ محاور هي الاقتصاد والانتخابات والتظاهرات والعلاقات الخارجية، فيما شدد على ان والاقتصاد سيكون المحرك الأساسي للحكومة المقبلة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: برنامجي الحكومي يتكون من 3 محاور والاقتصاد سيكون المحرك الأساسي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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