🟠الزرفي يحذر من عدم القدرة على تأمين الرواتب

2020/04/04 | 13:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم السبت، من أن العراق يمر بـ”كارثة” بسبب الأزمة المالية، مرجحاً عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما أكد أن برنامجه الحكومي […]

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