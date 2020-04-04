تحذير أممي: نقص الغذاء يهدد الدول المعتمدة على الاستيراد .. تعرف على موقف العراق

2020/04/04 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذرت الأمم المتحدة أمس من أن وباء كورونا يهدد بالتسبب في نقص الغذاء لدى مئات الملايين من الناس حول العالم، ومعظمهم في إفريقيا، ممن يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والتصدير لدفع تكاليفها.ونقلت “الفرنسية”، عن عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من روما، قوله “بوجه […]

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