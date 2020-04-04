🟠المتحدث باسم قوات التحالف سلمنا الحكومة العراقية معدات بقيمة 3.5 مليون دولار .

2020/04/04 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كيغنز، السبت على انسحاب قوات التحالف من قاعدة الحبانية العسكرية، مبينا ان قوات التحالف سلمت معدات بقيمة 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية.وقال […]

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