تقرير: كورونا يعزز الكراهية والعنصرية الامريكية تجاه غير الامريكيين والمهاجرين

2020/04/04 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لموقع ميدل ايست آي البريطاني، بأن جائحة فايروس كورونا عززت من الكراهية والعنصرية الامريكية تجاه غير الامريكيين والمهاجرين ودول العالم المتحرر من هيمنتها الامبريالية .وذكر التقرير، انه و منذ بداية جائحة فايروس كورونا في ووهان ، الصينية ، زادت التغريدات العنصرية المعادية للصين بنسبة 900 بالمائة “، مشيرا الى أن ” السياسة […]

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