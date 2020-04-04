برلمان كوردستان يوصي الحكومة باعفاءات والتوصل لإتفاق مع بغداد بشأن مستحقات مالية

2020/04/04 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم السبت اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية تباحثوا فيه حول الاوضاع الحالية التي يشهدها الاقليم مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

تتمة..

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