تسجيل أكثر من 2500 اصابة جديدة و158 حالة وفاة في ايران

2020/04/04 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور يوم السبت عن تسجيل 2569 اصابة جديدة بفيروس كورونا و158 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا الى تعافي نحو20 الف شخص لحد الآن في عموم البلاد.

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 2560 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 55743 ألف اصابة مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 17736 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح ان 4103 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 158 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 3452 حالة وفاة.

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