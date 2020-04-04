مقتل وجرح 9 أشخاص بعملية طعن جنوب شرق فرنسا

2020/04/04 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام فرنسية، السبت (4 نيسان 2020)، بمقتل وجرح 9 أشخاص بعملية طعن وقعت جنوب شرق فرنسا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في أنباء أوردتها، أن "شخصين قتلا وجرح 7 آخرين، جرّاء عملية طعن وقعت جنوب شرق البلاد".

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، السبت (4 نيسان 2020) اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أكد أن 23 نائباً آخرين أصيبوا بالفيروس وقد ثبت ذلك بعض فحصهم.

وقال ابوترابي في تصريح

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم س

بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، إنها سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الضحايا في البلاد إلى 425.

كما ارتفع عدد المصابين بواقع 2786 ليصل المجموع إلى 20921.

وذكرت الصحة التركية أن 16160 فحصا تم

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