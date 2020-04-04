2020/04/04 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت (4 نيسان 2020)، أنه سيرفع حظر التجوال بين الأقضية والنواحي خلال أسبوع اذا لم تسجل أي إصابة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نشيد بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدوائر المعنية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الإسبوع القادم سوف يفتح الحظر بين الأقضية والنواحي والمركز في حالة تم تطبيقه بشكل جيد وعدم حصول أي إصابة بفايروس كورونا لاسامح الله".

وبيّن المحافظ ان "الاجراءات الامنية والصحية التي اتخذت قد افرزت نتائج طيبة بعدم دخول هذا الوباء لمحافظتنا 2020/4/4م".

بغداد اليوم- خاص

شن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت (4 نيسان 2020)، هجوماً لاذعاً على جهات اتهمها باستغلال أزمة فايروس كورونا من خلال محاولة تهريب "كل ما هو ممنوع" عبر طرق المحافظة البرية.

وقال التميمي خلال شريط مصور بثه مكتبه الاعلام

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (4 نيسان 2020)، حالة طقس خلال اليوم واليومين المقبلين في البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة

بغداد اليوم-بابل

أعلن محافظ بابل، حسن منديل، السبت (04 نيسان 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية يوم السبت المقبل، المصادف الـ 11 من شهر نيسان الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي لمنديل في بيان مقتضب، أن "محافظ بابل حسن منديل قرر تمديد الح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صلاح الدين: حظر التجوال بين الأقضية سيرفع خلال أسبوع إذا لم تُسجّل إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صلاح الدين: حظر التجوال بين الأقضية سيرفع خلال أسبوع إذا لم تُسجّل إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).