نائب: صافي العراق من بيع برميل النفط أصبح 13 دولاراً.. وهو دون سقف تأمين الرواتب بكثير

2020/04/04 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد حمه رشيد، السبت (04 نيسان 2020)، عن صافي بيع برميل ال...





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