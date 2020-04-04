2020/04/04 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، بأن الاجتماع الافتراضي الطارئ لتحالف “أوبك+” لن يعقد يوم الاثنين المقبل، كما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم تأجيله حتى 8 أو 9 نيسان.ونقلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اجتماع الافتراضي الطارئ لتحالف “أوبك+”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل اجتماع الافتراضي الطارئ لتحالف “أوبك+”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).