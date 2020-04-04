2020/04/04 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، بأن الاجتماع الافتراضي الطارئ لتحالف “أوبك+” لن يعقد يوم الاثنين المقبل، كما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم تأجيله حتى 8 أو 9 نيسان.
ونقلت […]
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ونقلت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اجتماع الافتراضي الطارئ لتحالف “أوبك+”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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