مقتل ثمانية مدنيين بينهم نساء ببادية الرقة

2020/04/04 | 13:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية أشخاص كانوا يبحثون عن الكمأ (نوع من الفطر) في البادية الممتدة بين ريفي #الرقة و#دير_الزور الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري» والمليشيات الإيرانية الموالية له.وأفادت مصادر محلية لموقع «الحل نت»، بأن «الضحايا فقدوا أمس الجمعة، أثناء بحثهم عن الكمأ، وعثر صباح اليوم على جثثهم في بادية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي».أضافت المصادر أن…

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