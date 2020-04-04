رواتبُ الموظفين في خطر، الزرفي يؤكد: العراق يمرُّ بكارثة

2020/04/04 | 13:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تعليقاتٍ جديدة، رأى المكلف بتشكيل #الحكومة_العراقية #عدنان_الزرفي، أن العراق يمر بـ”كارثة” وقد لا يتمكن من تأمين كل رواتب الموظفين.الزرفي قال في تصريحاتٍ صحفية إن «الاقتصاد، هو المحرك الأساسي للحكومة القادمة وكل من له رغبة الاستثمار سيكون له الأولوية بالتعامل».وبشأن محاور منهاجهُ الحكومي، أشار إلى أن «ملف #التظاهرات والملف الصحي، هما الأهم، كما…

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