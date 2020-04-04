2020/04/04 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن القبض على صاحب مجمع لبيع المواد الغذائية بتهمة احتكار مادة الطحين في قضاء المسيب شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في بابل بعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من القاء القبض على صاحب مجمع لبيع المواد الغذائية الجملة ضمن قاطع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تاجر احتكر مادة الطحين في بابل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تاجر احتكر مادة الطحين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).