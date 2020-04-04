2020/04/04 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات في أمريكا الوسطى آلاف الأشخاص لخرقهم القواعد التي تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة في منطقة تملك موارد طبية محدودة.ويعيش في أمريكا الوسطى عدد كبير من الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل عن بعد أو الانتفاع بإجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لأنهم يعملون في الاقتصاد غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال آلاف الأشخاص في دول أمريكا الوسطى لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال آلاف الأشخاص في دول أمريكا الوسطى لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).