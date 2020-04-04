علاوي يعلق على احداث الناصرية: على السلطة الالتفات لاوضاع العاطلين والفقراء

2020/04/04 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت أن ما شهدته مدينة الناصرية مساء أمس وصمة عار جديدة، داعياً للالتفات إلى "أوضاع ملايين العاطلين والفقراء".وقال علاوي في تغريدة له على "تويتر": "ما شهدته الناصرية من قمع أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الجياع، إنما هو وصمة عار جديدة، تؤكد أن بعض المتسلطين لا يفهمون سوى لغة العنف". ودعا علاوي الى أن تلتفت السلطة "لأوضاع الملايين من العاطلين والفقراء والجياع والمتظاهرين السلميين بالإضافة إلى مكافحة وباء كورونا".وشهدت مدينة الناصرية، أمس الجمعة احتجاجات شعبية، وكسر لحظر التجوال المفروض، ما تسبب بتدخل أمني لفض الاحتجاجات نتج عنه وفاة واصابة عدد من المواطنين.وتقول مصادر أمنية، لـ"كلكامش برس"، بأن "المحركين لأحداث الجمعة ، هم أشخاص مقربين لقيادات من أحد التيارات السياسية الشعبية في المحافظة، وهو ما قد يرجح بأن هذا الحراك له دوافع سياسية تتعلق بوضع البلد بشكل عام، كون المحافظة لم تشهد أي أحداث طوال المدة الماضية كي يكون هناك تصعيد تدريجي، وليس تصعيد مفاجئ في ظل أزمة فايروس كورونا".فيما اكد ناشطون بارزون في ساحة إعتصام الحبوبي، الى أن "أحداث الجمعة لا تمثل توجهات ساحة الحبوبي ولا تمثل مطالبهم، وأن المتظاهرين الذين إعتصموا في الساحة لعدة أشهر، أكدوا التزامهم بقرارات خلية الأزمة وتعليق التظاهر لحين السيطرة على فايروس كورونا" .

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