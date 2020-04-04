صحة كربلاء :لم تُسجل اي اصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/04/04 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت دائرة صحة كربلاء ، إن المحافظة لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد .وقال المتحدث الإعلامي للدائرة ،سليم كاظم، في بيان أن " الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت (61 ) نمُوذجا من العيَنات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتاكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث جاءت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس" ، مشيراً الى إن " الدائرة ، تغتنم هذه الفرصة ، وتدعو مواطني المدينة المقدسة للتعاون معها من خلال التقَيَد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مُقدمتها الإلتزام بحظر التجوال ، والإلتزام بالإرشادات التوعوية والتثقيفية ، التي تُصدرها وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس الوبائي".

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