وفاة عنصر امني متاثرا بجراحه في مواجهات الناصرية

2020/04/04 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..توفي عنصر امني من سرية سوات متاثرا بجراح اصيب بها في مواجهات ، يوم امس الجمعة ، في مدينة الناصرية بين الامن ومعترضين على فرض حظر التجوال الصحي .وقال مصدر ان ” احد المنتسبين في قوة سوات الامنية توفي اثر تعرضه الى ضرب بالحجارة في صدامات حدثت بين معترضين على حظر […]

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