محلل سياسي: صالح سيتراجع عن تكليف الزرفي لرفضه من قبل الأغلبية

2020/04/04 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى المحلل السياسي جاسم الموسوي، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيتراجع عن تكليف عدنان الزرفي لرفضه من قبل الأغلبية.وقال الموسوي في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيتراجع عن تكليف عدنان الزرفي لرفضه من قبل الأغلبية”، مبينا ان “رئيس الجمهورية سيعود للكتلة الأكبر بعد فشل الزرفي في […]

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