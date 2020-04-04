الكون.. والهزات البايلوجية الإرتدادية..!!

2020/04/04 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب ملايين البشر الآن في أرجاء المعمورة ، يعيشون حالة رعب وهلع وذعر وقلق فاق كل الحدود..إنه وباء كورونا ، الذي يفوق بتأثيراته البايلوجية الإرتدادية والقنابل الذرية في حجم الدمار الذي يلحقه بالتجمعات البشرية وليس بالهياكل المادية التي بقيت قائمة ، في حين يتهاوى بني البشر في موت رهيب يفوق كل وصف!! ويعد وباء […]

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