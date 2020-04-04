نجم الكرة الكاميروني يتعرض للسرقة من اقرب أصدقائه

2020/04/04 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تفاصيل عملية السرقة والغدر التي تعرض لها نجم الكرة الكاميروني السابق، صمويل إيتو، قبل عدة سنوات، إلى أن بات لا يملك سوى 1 في المئة فقط من شركته، قبل أن يتحرك قضائيا لأجل استعادة حقوقه.وبحسب الصحيفة، فإن “إيتو أدرك في سنة 2011، أن شيئا ما ليس على ما يرام في […]

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