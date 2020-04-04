2020/04/04 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمانية فصائل عراقية: سنتعامل مع القوات الأميركية بالقوة يتبع..

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