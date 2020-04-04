مستشار صالح: قرار محكمة التمييز يلزم رئيس الجمهورية بسحب مرسومه

2020/04/04 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد المستشار في رئاسة الجمهورية امير الكناني، اليوم السبت، أن قرار محكمة التمييز بابطال عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي في المحكمة الاتحادية يلزم رئيس الجمهورية بسحب مرسومه.وقال الكناني، إن “رئاسة الجمهورية نفذت قرار حكم قد اكتسب الدرجة القطعية”.وأضاف، أنه “سبق أن أقام مجلس القضاء الأعلى دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ […]

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