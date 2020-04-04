العمليات المشتركة تعلق على انسحاب التحالف الدولي من قاعدة

2020/04/04 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علقت قيادة العمليات المشتركة، السبت، بشأن انسحاب التحالف الدولي من قاعدة الحبانية.وقالت القيادة في بيان، انه "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الرابع من نيسان إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه".واضافت، ان "هذا القرار جاء وفق التزام التحالف بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".

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