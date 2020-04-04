البصرة.. إكتمال تجهيز وكلاء البطاقة التموينية بمادتي الزيت والسكر لشهر شباط

2020/04/04 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة البصرة علي عبد الأمير اليوم السبت عن إكتمال تجهيز وكلاء البطاقة التموينية بمادتي الزيت والسكر لشهر شباط باستثناء قضاء أبي الخصيب والمناطق المحيطة الذي باشرت الشركة بتجهيزها اليوم.وقال عبد الأمير في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن مفردات البطاقة جهزت بشكل كامل لشهر شباط لـ […]

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