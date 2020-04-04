إسبانيا تعلن تسجيل 809 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

2020/04/04 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744، بعد تسجيل 809 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن تفشي الفيروس في البلاد أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت منذ أمس من 10935 إلى 11744 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بأكثر […]

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