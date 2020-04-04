بينها عصائب اهل الحق.. ثمانية فصائل عراقية تصدر بياناً مشتركاً وتقرر معاملة القوات الأمريكية كـ ’’قوات محتلة’’ ورفض ترشيح الزرفي

2020/04/04 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر ثمانية فصائل عراقية اليوم السبت، بيانا مشتركا وتقرر معاملة القوات الأمريكية كـ ’’قوات محتلة’’ اضافة الى رفض ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وادناه الوثائق الخاصة بالبيان:

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