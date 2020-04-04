🟠صحة النجف تنفي اصابة محافظها بكورونا

2020/04/04 | 14:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، اصابة المحافظ لؤي الياسري، بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، “نود ان نلفت انتباه المواطنين الكرام الى عدم صحة اصابة محافظ النجف لؤي الياسري […]

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