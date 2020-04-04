2020/04/04 | 14:52 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، اصابة المحافظ لؤي الياسري، بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب، “نود ان نلفت انتباه المواطنين الكرام الى عدم صحة اصابة محافظ النجف لؤي الياسري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠صحة النجف تنفي اصابة محافظها بكورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب، “نود ان نلفت انتباه المواطنين الكرام الى عدم صحة اصابة محافظ النجف لؤي الياسري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠صحة النجف تنفي اصابة محافظها بكورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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