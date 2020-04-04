بالصور.. دوريات النجدة تقدم خدمة استثنائية وتشارك بزفاف شاب نجفي

2020/04/04 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف، اليوم السبت، عن مشاركتها في حفل زفاف خلال فرضها حظر التجوال ضمن مبادرة انسانية لمواطني المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان ” قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي وجه دوريات النجدة وباشراف مدير القسم باجراء زفاف لعروسين من أبناء المحافظة” وبينت، […]

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