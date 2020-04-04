وزير داخلية الاقليم يعلن اسباب الحظر التام: بعض المواطنين لم يستوعبوا مخاطر الفيروس

2020/04/04 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزا وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد بارزاني يوم السبت تشديد الاجراءات وفرض الحظر التام للتجوال الى عدة امور ابرزها عدم استيعاب بعض المواطنين لمخاطر فيروس كورونا.

تتمة..

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