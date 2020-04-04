شرطة ذي قار تروي تفاصيل أحداث الناصرية يوم أمس وتؤكد اتخاذ تدابير لمنع تكرارها

2020/04/04 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

علّقت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت (04 نيسان 2020)، على الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية، يوم أ...





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