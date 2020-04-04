2020/04/04 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة محافظة النجف، السبت (04 نيسان 2020)، نتيجة فحص المحافظ لؤي الياسري لتأكيد سلامته من فير...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة النجف تعلن نتيجة فحص المحافظ لؤي الياسري لتأكيد سلامته من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة النجف تعلن نتيجة فحص المحافظ لؤي الياسري لتأكيد سلامته من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).