الزرفي يسلم منهاج حكومته للبرلمان العراقي

2020/04/04 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّم رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، السبت، منهاج حكومته المرتقبة، إلى مجلس النواب العراقي، بغية عرضه على أعضاء البرلمان....

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