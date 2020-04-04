فصائل الحشد: القوات الاميركية محتلة ونرفض ترشيح الزرفي

2020/04/04 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ثمانية فصائل مقاومة عراقية، بينها عصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، اعتبار القوات الأمريكية في العراق قوات محتلة والتعامل معها على هذا الأساس،...

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