صحة النجف الأشرف توضح حقيقة إصابة الياسري بفيروس كورونا

2020/04/04 | 14:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دائرة صحة النجف الأشرف اليوم السبت، توضيحاً بحقيقة إصابة المحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا.

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