2020/04/04 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرر مجلس النواب : رئاسة البرلمان ستحدد موعد جلسة منح الثقـة للزرفي وحكومته المؤقتة لاحقـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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