🟠وزيرا الداخلية و الدفاع يناقشان إجراءات تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات

2020/04/04 | 15:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الداخلية “ياسين طاهر الياسري” اليوم السبت وزير الدفاع نجاح الشمري والوفد المرافق له في مكتبه.وبحسب بيان لمكتب وزير الداخليه فانه اكد خلال اللقاء ، على أهمية التنسيق […]

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