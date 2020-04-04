خبير قانوني يكشف لـ”العهد نيوز” عن العقوبات المترتبة على كسر حظر التجوال والتحريض عليه

2020/04/04 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن العقوبات المترتبة على كسر حظر التجوال والتحريض عليه من قبل البعض.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٣٦٨ بالحبس ثلاث سنوات على من عمل متعمدا على نشر مرضا خطيرا وتصل العقوبة إلى المؤبد اذا أدى إلى موت انسان” مستدركا “والحبس […]

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