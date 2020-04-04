دراسة تكشف فوائد الابتعاد عن المنبه خلال فترة الحجر المنزلي

2020/04/04 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مركز طب النوم في جامعة موسكو الحكومية الكسندر كالينكين أن فترة الحجر المنزلي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأرق ويحتاجون لتحسين نومهم.وقال كالينكين: “أنصح بعدم استخدام المنبه خاصة في الوضع الحالي، لأن الشخص لا يحتاج إلى الاستيقاظ باكرا للذهاب إلى العمل أو قضاء أمور مستعجلة”.وأشار كالينكين إلى […]

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