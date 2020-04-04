إصابة ثالثة بفيروس كورونا في نادي برشلونة

2020/04/04 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة نائب رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوردي كاردونر بفيروس كورونا.وأوضحت الصحيفة، أن كاردونر يتعافى من المرض بشكل جيد، وذلك بعدما مرت الأيام الأولى على إصابته بالفيروس التاجي من دون مضاعفات.وأشارت إلى أن كاردونر بات ثالث موظف في نادي برشلونة يصاب بالفيروس، بعد رامون […]

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