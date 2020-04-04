2020/04/04 | 15:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذﻛﺮت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا المنتشر في كثير من دول العالم، ﻣﺠﺪدة ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أنﱠ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻣﺮﻫﻮن بالمؤشرات اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻫﻞ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠خلية الازمة : اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠خلية الازمة : اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).