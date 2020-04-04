2020/04/04 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الباحث بوريس سولوفيوف، الذي ساهم في أبحاث ودراسات القطبين الشمالي والجنوبي، ومنسق مشاريع WWF في روسيا، عن إيجابيات العزلة، وكيفية التكيف معها.ويقول سولوفيوف، لا تخافوا من التباطؤ، “الحياة في المحطات القطبية تجري ببطء.الصباح طويل والفطور بطيء والباحثون لا يسرعون عند تسجيلهم بيانات الأجهزة”.ولذلك، ابحثوا عن شيء ما يلهيكم.لأنه إذا لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف ينبغي أن نقضي وقتنا خلال العزلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف ينبغي أن نقضي وقتنا خلال العزلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).