حسام الدين مسعد - مسرح الشارع وعوائق التطبيق علي ارض الواقع

2020/04/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسام_الدين_مسعد قد يجد المتابع والمكترث لعروض مسرح الشارع في عالمنا العربي إن صناع مسرح الشارع في تحدي دائم لمعوقات إنتاج عروض مسرح الشارع هذه المعوقات تتمثل في شقين اساسين .••الشق الاول: يرجع للأنظمة السياسيه والقمعيه التي تري ان عروض مسرح الشارع محرك ثوري إحتجاجي يذهب للناس أينما وجدوا ويبث رسائله التحريضيه الثوريه التي تحرك الجماهير للخروج علي هذه الأنظمه ومن ثم فعدم التصريح لمثل هذه العروض يتأتي من المخاو......

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