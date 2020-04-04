السيول تسبب أضرار مادية لممتلكات المواطنين في بعشيقة, ومطالبات بتعويض المتضررين, وايجاد حل جذري للمشكلة

2020/04/04 | 15:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ نصر حاجي اجتاحت مساء يوم أمس 3/4/2020، موجة من الامطار والسيول الربيعية الجارفة، والحقت اضرارا مادية لممتلكات المواطنين في ناحية بعشيقة وقرية بحزاني.وقال المواطن عدنان رشيد (39 سنة), “فاضت الوديان والجبال الواقعة في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية لناحية بعشيقة، نتيجة هطول امطار غزيرة ليلة البارحة، مما تسببت بغرق عدد من دور …

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