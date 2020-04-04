السيد علي خامنئي يعرب عن تمنياته بشفاء لاريجاني

2020/04/04 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي خامنئي عن تمنياته بالشفاءالعاجل لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني اثر اصابته بفيروس كورونا.وافادت وكالة انباء فارس انه اثر اصابة لاريجاني بفيروس كورونا، استفسر رئيس مكتب قائد الثورة حجة الاسلام محمد كلبايكاني من جانب آية الله الخامنئي، عن الوضع الصحي للاريجاني، سائلا العلي القدير ان يمن […]

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