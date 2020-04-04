🟠مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني واصابة آخر في بجروح هجوم مسلح في العاصمة كابل

2020/04/04 | 15:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني أشرف غني، وأصيب آخر، إثر تعرضهما لهجوم مسلح في العاصمة كابل، السبت.وفي مؤتمر صحفي عقده، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، أن […]

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